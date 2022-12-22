БЕРЛИН, 22 дек — ПРАЙМ. Чтобы получить поддержку со стороны германского правительства, немецкому энергоконцерну Uniper SE в течение нескольких лет необходимо будет продать две электростанции, сообщает в четверг издание Handelsblatt. Еврокомиссия одобрила план спасения Uniper

Ранее власти ФРГ завершили национализацию немецкого энергоконцерна Uniper SE. Правительству тем самым перейдет 99% акций, а концерн, который в результате прекращения поставок энергоресурсов из России находится на грани выживания, получит господдержку в виде 34,5 миллиардов евро.

"Однако условия частично жестче, чем ожидали некоторые наблюдатели. Так, компании к 2026 году придется продать ряд предприятий", — сообщает Handelsblatt.

По информации издания, это включает в себя находящуюся в Рурской области современную угольную электростанцию Datteln 4, которая была введена в эксплуатацию в 2020 году, а также ГЭС в венгерском Гёнью.

Данные условия замглавы наблюдательного совета концерна Харальд Зеегац назвал "особенно болезненными для пострадавших коллег в Германии за несколько дней до Рождества", передает газета.