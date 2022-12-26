Япония и Саудовская Аравия подписали меморандум о новых видах энергии
Япония и Саудовская Аравия подписали меморандум о поставках новых видов энергии – водорода и аммиака
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МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Находящийся с визитом в Саудовской Аравии министр экономики Японии Ясутоси Нисимура провел переговоры с министром энергетики этой страны Абделем Азизом бен Сальманом, в ходе которых обсуждались вопросы стабильных цен на нефть, а также был подписан меморандум о совместном создании сети для поставок новых видов энергии, таких как водород и аммиак, сообщил телеканал NHK.
Нисимура призвал к сотрудничеству в деле обеспечения стабильных цен на нефть в условиях энергетического кризиса в мире. Со своей стороны Абдель Азиз бен Сальман заявил, что для увеличения добычи нефти необходимы инвестиции в отрасль со стороны стран-потребителей нефти.
Кроме того, стороны подписали меморандум о сотрудничестве в деле создания сети по поставкам новых видов энергии, таких как водород и аммиак.
После встречи министр Нисимура подчеркнул, что "в области энергетики с Саудовской Аравией сложились многолетние отношения доверия", а "Япония как председатель G7 в будущем году хочет лидировать при обсуждении вопросов о стабильности нефтяного рынка".
https://1prime.ru/energy/20221226/839305371.html
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