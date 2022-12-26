СМИ: цены на бензин и дизель в 2022 году в Германии побили все рекорды
tagesschau: цены на бензин и дизель в 2022 году в Германии побили все рекорды
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БЕРЛИН, 26 дек — ПРАЙМ. Средние цены на бензин E10 и дизель в 2022 году для автомобилистов Германии стали рекордно высокими, сообщил немецкий новостной портал tagesschau со ссылкой на данные крупнейшей общественной организации автомобилистов Германии ADAC.
Никогда еще цены на дизельное топливо и E10 не были такими высокими, отмечает издание.
Уточняется, что стоимость бензина E10 премиум-класса в целом за 2022 год составила в среднем около 1,86 евро за литр. Дизельное топливо стоило в среднем 1,95 евро.
Таким образом, цены за 2022 год превышают показатели 2012 года, считавшегося прежде самым дорогим годом для заправки автомобилей — на 27 центов для E10 и на 47 центов для дизельного топлива.
"Десять лет назад топливо E10 стоило в среднем 1,589 евро за литр в год, дизельное топливо — 1,478 евро", — уточнило издание.
https://1prime.ru/energy/20221226/839315991.html
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