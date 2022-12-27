ВАШИНГТОН, 27 дек — ПРАЙМ. Сильные морозы, установившиеся на обширной территории США, привели к падению поставок природного газа внутри страны на 10% от нормы потребления, свидетельствует анализ исследовательского сервиса BloombergNEF. Жителей Нью-Йорка попросили беречь свет, газ и тепло из-за холодов

"Производство топлива для отопления и электрогенерации в понедельник достигло 90 миллиардов кубических футов (2,54 миллиарда кубометров — ред.), что на 10% ниже нормы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что холодная погода ограничивает как добычу на месторождениях, так и прокачку газа по трубопроводам.

При этом 24 декабря объем производимого газа оказался еще меньше и составил 84,2 миллиарда кубических футов (2,38 миллиарда кубометров). Как пишет издание, просадка в уровне газодобычи одновременно со значительным ростом потребления на фоне холодов заставляет снабжающие компании просить население экономно расходовать энергию для продолжения поставок.

На рождественских выходных в США энергетическая компания Con Edison рекомендовала жителям Нью-Йорка экономить электричество, газ и тепло из-за усилившихся холодов и возросшей нагрузки на сети в регионе. Также компания PJM Interconnection, обслуживающая 65 миллионов потребителей в 13 различных штатах и округе Колумбия, попросила своих клиентов экономно расходовать электричество.