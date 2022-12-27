МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Минприроды РФ намерено провести ревизию ресурсной углеводородной базы в Якутии, в частности, это касается газа, заявил глава ведомства Александр Козлов. Правительство поручило провести аукцион на участок недр Колмозерское

"Мы сегодня приняли решение о том, что в Якутии пройдем с нашими геологоразведочными партиями и сделаем так, чтобы все, что там связано с углеводородами, особенно с газом, нам было известно и понятно. Чтобы там появилась не одна ветка (газопроводов — ред.), две, пять, пятнадцать пусть будет. Но зато это гарантированные доходы нашей страны и гарантированный сбыт такому крупному партнеру (как Китай — ред.)", — сказал Козлов в интервью телеканалу "Россия 24".

Министр отметил, что государство определило приоритетным в геологоразведке, в частности, в отношении углеводородов, стремление быть ближе к будущим потребителям и транспортной инфраструктуре. Он привел в пример недавний запуск Ковыктинского газового месторождения в Иркутской области, с которого газ сразу будет идти в Китай по "Силе Сибири". По территории Якутии также проходит этот газопровод.