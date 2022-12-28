МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Рост энергопотребления майнерами в России дает большие нагрузки на сети, нужно создать условия для легального майнинга, при этом рост промышленного майнинга может потребовать строительства генерации в юго-восточной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. СМИ: клиенты криптобиржи FTX подали иск в суд по делам о банкротстве

"Позиция Минэнерго всегда основывалась на том, что нужно создать условия работы майнинга, мы наблюдаем рост потребления населением в некоторых регионах. Когда население занимается майнингом, идет рост потребления, нагрузка на сеть, повреждается иногда сеть", — рассказал Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".

Министр напомнил, что в частности для регулирования потребления майнерами правительство РФ приняло решение ввести дифференциацию тарифов в зависимости от объема потребления.

"Что касается промышленного майнинга, он тоже растет, растет в основном в регионах, где тариф низкий. В этих регионах наблюдаем рост потребления и рост значительный, который мы должны учесть при рассмотрении схемы программы развития на следующий период и, скорее всего, не обойдется без строительства генерации в юго-восточной части объединенной энергосистемы Сибири", — добавил Шульгинов.