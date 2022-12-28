МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Экспорт российской электроэнергии по итогам 2022 года вырос на 15% от допандемийного, с 2021 годом сравнивать некорректно из-за потери крупного рынка, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. Энергетики АО «ОЭК» подключили к электросетям 57 вышек мобильной связи

"Экспорт электроэнергии нужно сравнивать, конечно, с прошлым годом, с 2021, но это не очень сравнимый показатель, потому что в течение 2022 года одна из крупных стран отказалась от экспорта, поэтому сравнение будет некорректным. Если сравнивать с 2020 годом, то рост сегодня практически на конец года где-то на 15% от допандемийного уровня", — сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава Минэнерго добавил, что ведомство считает актуальным продление госпрограммы модернизации ТЭС в России после 2031 года, позднее озвучит планы.

В настоящее время в России действует программа модернизации тепловой энергетики, рассчитанная до 2031 года. Программа предполагает модернизацию 46 ГВт мощности ТЭС. Осенью 2021 года Минэнерго заявляло, что программа модернизации может быть продолжена.

"Мы уже несколько раз рассматривали необходимость продления за 2031 год и даже получаем такую уже поддержку, с которой выйдем позже", — сообщил он в интервью телеканалу "Россия 24".