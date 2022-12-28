МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Стабильность для трудовых коллективов российского ТЭК удалось обеспечить, несмотря на санкционное давление в 2022 году, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. В ГД назвали сроки внесения проекта о запрете удаленной работы из-за рубежа

"Была обеспечена стабилизация трудовых коллективов в нефтяной отрасли, в газовой сфере, в угольной, в электроэнергетике в таких условиях тяжелых экономической ситуации и геополитической обстановки", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", отметив, что считает этот факт одним из главных достижений уходящего года.

Правительственных мер поддержки предприятий российского ТЭК в условиях санкционного воздействия в 2022 году оказалось достаточно, добавил Шульгинов.

"Мы давали право на перенос ввода объектов по ВИЭ, предусмотрели нештрафуемые отсрочки, исходя из того, что ключевая ставка немного была волатильна, предусматривали тоже корректировку показателей штрафов, пеней, предусмотрели систему мотивации или стимулирования экономии ресурсов газовых турбин, для нефтесервисных и нефтяных компаний льготное кредитование", — уточнил он.