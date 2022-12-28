МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Выработка российских ГЭС в 2022 году снизилась на 1,5% по сравнению с прошлым годом, примерно до 17,6% в общем энергобалансе, а выработка угольных станций выросла на 1,7%, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Киргизия начала строительство малых ГЭС

"Был маловодный год, в Сибири особенно, поэтому выработка гидростанций снизилась в общем балансе где-то до 17,6% — это на 1,5% от прошлого года, но зато увеличилась выработка на угольных станциях — где-то на 1,7% от прошлого года, что привело к необходимости закупок большего количества угля, его сжигания", — сказал глава Минэнерго РФ в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя изменения в энергобалансе за 2022 год.