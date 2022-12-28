Выработка ГЭС в России сократилась на 1,5 процента в 2022 году
Шульгинов: выработка ГЭС в России упала до 17,6 процента в общем энергобалансе в 2022 году
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Выработка российских ГЭС в 2022 году снизилась на 1,5% по сравнению с прошлым годом, примерно до 17,6% в общем энергобалансе, а выработка угольных станций выросла на 1,7%, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Был маловодный год, в Сибири особенно, поэтому выработка гидростанций снизилась в общем балансе где-то до 17,6% — это на 1,5% от прошлого года, но зато увеличилась выработка на угольных станциях — где-то на 1,7% от прошлого года, что привело к необходимости закупок большего количества угля, его сжигания", — сказал глава Минэнерго РФ в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя изменения в энергобалансе за 2022 год.
https://1prime.ru/energy/20221228/839337988.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.