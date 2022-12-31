Стало известно, сколько электричества россияне тратят в Новый год
СО ЕЭС: россияне в Новый год сжигают меньше электричества, чем в ночь на 31 декабря
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Россияне в новогоднюю ночь обычно сжигают меньше электричества, чем в ночь с 30 на 31 декабря, сообщили РИА Новости в "Системном операторе ЕЭС" (энергодиспетчер РФ).
"В новогоднюю ночь потребление электрической мощности в единой энергосистеме (ЕЭС) России значительно снижается по сравнению с потреблением в ночь с 30 на 31 декабря, однако в масштабах ЕЭС России такое падение обычно не превышает 3–4%", — отметили в СО ЕЭС.
Так, в прошлый и позапрошлый новогодние праздники в ночь с 31 декабря на 1 января снижение потребления, по данным "Системного оператора", составляло порядка 4,5 ГВт. Это сопоставимо с нагрузкой примерно четырех современных энергоблоков атомных станций.
При этом влияние новогодней праздничной иллюминации на график потребления крайне мало, и его не требуется специально учитывать при управлении режимом энергосистемы, заметили в СО ЕЭС.
"Восстановление потребления традиционно начинается с 3 января, когда активизируются торговля, транспорт, городская инфраструктура, и полностью потребление восстанавливается в первый рабочий день после рождественских каникул", — рассказали в "Системном операторе".
https://1prime.ru/energy/20221231/839368898.html
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