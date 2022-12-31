МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Россияне в новогоднюю ночь обычно сжигают меньше электричества, чем в ночь с 30 на 31 декабря, сообщили РИА Новости в "Системном операторе ЕЭС" (энергодиспетчер РФ). Врач рассказала, как не переесть в новогоднюю ночь

"В новогоднюю ночь потребление электрической мощности в единой энергосистеме (ЕЭС) России значительно снижается по сравнению с потреблением в ночь с 30 на 31 декабря, однако в масштабах ЕЭС России такое падение обычно не превышает 3–4%", — отметили в СО ЕЭС.

Так, в прошлый и позапрошлый новогодние праздники в ночь с 31 декабря на 1 января снижение потребления, по данным "Системного оператора", составляло порядка 4,5 ГВт. Это сопоставимо с нагрузкой примерно четырех современных энергоблоков атомных станций.

При этом влияние новогодней праздничной иллюминации на график потребления крайне мало, и его не требуется специально учитывать при управлении режимом энергосистемы, заметили в СО ЕЭС.

"Восстановление потребления традиционно начинается с 3 января, когда активизируются торговля, транспорт, городская инфраструктура, и полностью потребление восстанавливается в первый рабочий день после рождественских каникул", — рассказали в "Системном операторе".