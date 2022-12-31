МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Оператор нефтетранспортной системы Украины "Укртранснафта" сообщила, что по итогам 2022 года из Венгрии было импортировано 114 тонн дизельного топлива по участку нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление". Транзит российского газа через Украину продолжается в штатном режиме

"В 2022 году компании удалось обеспечить реверс украинского участка нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление" для поставки дизельного топлива с территории Венгрии на Украину. В течение этого года нефтепродуктопроводом было перекачано 114 тысяч тонн дизельного топлива", — приводит текст сообщения компании издание "Экономическая правда".

В компании отметили, что объем импорта позволили поддержать украинский топливный рынок в кризисный момент и обеспечить наличие топлива для более 2,5 миллиона автовладельцев.

По нефтепродуктопроводу "Самара — Западное направление" прокачивалось дизельное топливо из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу. Украинский участок трубы ранее эксплуатировало ООО "ПрикарпатЗападтранс". Однако в феврале 2021 года Владимир Зеленский подписал указ, возвративший участок этого нефтепродуктопровода в собственность Украины. В конце июня 2021 года "Укртранснафта" получила этот участок в управление сроком на пять лет.