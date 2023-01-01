МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии из ветра в Евросоюзе в 2022 году составила в среднем 15,11% в общем объёме, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Европейской ассоциации ветровой энергетики WindEurope. В ЕС опасаются "разворота" Европы в Китай из-за "зеленых инвестиций"

Производство энергии ветряными электростанциями в течение года было неравномерным. Если в феврале среднемесячный показатель чуть превысил 20%, то к августу опустился почти вдвое. Затем рос три месяца подряд и в ноябре приблизился к максимальному показателю начала года.

Лучший недельный показатель был достигнут в начале апреля — 25,6%, а худший — в конце апреля, когда объём выработки резко опустился до 8,67%. В отдельные периоды средние за неделю показатели демонстрировали то рост на 10%, то снижение почти на 12,5%.

Зиму ветрогенерация начала на одном из самых низких за прошедшие месяцы уровней — 7,6%, а завершила самыми высокими за год показателями — выше 30%. Максимум был достигнут 30 декабря — 34,4%.

Объём ветрогенерации в Европе влияет на потребление газа и его биржевую стоимость. В последние дни года погодный фактор — тёплая ветреная погода — привёл к снижению в регионе спроса на "голубое топливо" и падению газовых котировок на лондонской бирже ICE до минимумов с февраля — ниже 800 долларов за тысячу кубометров.

Годовые показатели выработки соответствуют средним: в течение года ветер удовлетворяет 15% потребностей Европы в электроэнергии.