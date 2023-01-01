БЕРЛИН, 1 янв — ПРАЙМ. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о "новом стандарте" в связи с выросшими из-за отсутствия российского газа ценами на энергию и энергоносители. Глава минэкономики ФРГ обсудит энергопоставки с африканскими лидерами

"Это станет новым стандартом. Уже только лишь по логистическим причинам газ через терминалы СПГ дороже, чем российский трубопроводный газ", — ответил Линднер в интервью "Bild am Sonntag" на вопрос, ожидает ли он высоких цен на энергоносители и энергию на постоянной основе.

В то же время министр финансов подтвердил, что рассчитывает на небольшое снижения темпов инфляции.

"В 2023 году мы ожидаем 7%, но в 2024 году и далее цифры будут продолжать падать согласно прогнозам", — сказал он.

Снижение темпов должно стать главным приоритетом для Европейского центрального банка и федерального правительства, "потому что устойчиво высокая инфляция размоет экономический фундамент" ФРГ, подчеркнул Линднер.

Также министр призвал снять запрет на метод добычи сланцевого газа гидравлическим разрывом пласта.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.