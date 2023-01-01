ВАШИНГТОН, 1 янв — ПРАЙМ. Страны Европы, стремящиеся достичь независимости от России в вопросе поставок энергоносителей, ожидает в этом году "суровая зима", а следующий зимний период может оказаться еще тяжелее, заявила в воскресенье директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. ЕС возобновил закачку газа в подземные хранилища

"Еще один примечательный момент: мир на деле оказался более устойчивым, чем мы того опасались в начале года. Мы смотрим на реакцию Европы на энергетический шок и видим, что Европа реально движется к независимости от поставок России. Да, грядет суровая зима, и возможно, что следующая будет еще суровее, но независимость от (поставок энергоресурсов) из России наступит. Это случится", — сказала Георгиева в воскресном интервью телеканалу CBS.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.