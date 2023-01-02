МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Строительные работы на АЭС "Аккую" в Турции, первый реактор которой будет введен в эксплуатацию в наступившем году, продолжаются быстрыми темпами, пишет в понедельник газета Yeni Şafak. Российские АЭС произвели рекордный объем энергии в 2022 году

"В марте Турция подключит к энергосистеме внутренний газ, объем которого достиг 710 миллиардов кубометров благодаря новому открытию в 58 миллиардов кубометров на газовом месторождении Сакарья и пересмотру оценки запасов. В то время как в хранилище природного газа "Силиври" работы по расширению мощностей завершены, в подземном хранилище природного газа "Туз Гёлю" работы по расширению продолжаются. Строительные работы на атомной электростанции (АЭС) "Аккую", первой в стране атомной электростанции, начались в апреле 2018 года, сейчас продолжаются быстрыми темпами. Первый реактор АЭС "Аккую", рассчитанной на общую установленную мощность 4 800 мегаватт с 4 реакторами, будет введен в эксплуатацию в этом году", — пишет издание.

Газета отмечает, что Турция, вступившая в новый год с историческим открытием запасов нефти в 150 миллионов баррелей у горы Габар в Ширнаке, побьет рекорд века в 2023 году, увеличив частное и государственное ежедневное производство с 80 тысяч баррелей сырой нефти до 100 тысяч баррелей.

"Экономическая стоимость запаса, который является одним из 10 крупнейших открытий, сделанных на суше в мире в этом году, оценивается приблизительно в 12 миллиардов долларов. Благодаря этому открытию добываемые запасы нефти в Турции увеличились с 450 миллионов баррелей до 600 миллионов баррелей", — подчеркивает издание.

АЭС "Аккую" – первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и будет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. АЭС "Аккую" – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй". Стоимость постройки – порядка 20 миллиардов долларов. Проект "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго – в апреле 2020 года, третьего – в марте 2021-го, четвертого – в июле 2022 года.