МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Европа может столкнуться с нехваткой дизельного топлива после вступления в силу эмбарго на российские нефтепродукты, однако ситуация во многом зависит от того, насколько строго Брюссель будет соблюдать ограничения, считают эксперты Центра развития энергетики. Глава минфина ФРГ рассказал о "новом стандарте" цен на энергию

Как пояснили РИА Новости в Центре, Евросоюзу придется увеличить импорт из США и стран Ближнего Востока, а также максимально загрузить собственные нефтеперерабатывающие заводы.

"Тем не менее полностью компенсировать российские поставки будет сложно. Может возникнуть дефицит, хотя это также зависит от того, насколько строго будет соблюдаться эмбарго", — отметили специалисты.

Что касается российского дизеля, если ЕС и США введут достаточно высокий потолок цен, это будет подстегивать серый экспорт через смешивание в третьих странах. Если ценовой лимит окажется низким, экспортерам грозит нехватка танкеров, пояснили эксперты и добавили, что такой сценарий может обернуться снижением производства топлива в РФ. Новак предсказал взлет цен на нефтепродукты в Европе в феврале

При этом на российском рынке в последнее время оптовые цены установились на сравнительно высоком уровне, в том числе из-за продажи более дорогостоящих зимних сортов дизеля.

Евросоюз в рамках антироссийских санкций с 5 декабря ввел эмбарго на поставки нефти из России морским путем. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля.

Кроме того, страны ЕС, а также США и Австралия установили ценовой потолок на морские поставки российского энергоресурса на уровне 60 долларов за баррель. Аналогичную меру могут ввести и для продукции нефтепереработки.