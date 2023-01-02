МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Правительство Британии создает фонд на 90 миллионов долларов для разработки альтернативных России источников энергии. Риск дефицита дизеля в ЕС зависит от строгости эмбарго, заявили эксперты

"Производство ядерного топлива в Соединенном Королевстве получит поддержку в виде государственного финансирования на сумму до 75 миллионов фунтов стерлингов (90 миллионов долларов США — ред.) в попытке поддержать разработку альтернатив поставкам топлива из России", — говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Согласно заявлению, меры властей направлены на развитие в стране мощностей по переработке урана. Лондон также хочет с помощью средств фонда создать экспертный потенциал для конверсии отработавшего урана. Этот потенциал на данный момент недоступен за пределами России, указывается в релизе.

Британское правительство также надеется на то, что страна станет ключевым поставщиком ядерного топлива и услуг, связанных с его циклом.