Лондон создаст фонд, чтобы разработать замену российскому ядерному топливу
Британия направит 90 миллионов долларов на поиск альтернативы российскому ядерному топливу
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Правительство Британии создает фонд на 90 миллионов долларов для разработки альтернативных России источников энергии.
"Производство ядерного топлива в Соединенном Королевстве получит поддержку в виде государственного финансирования на сумму до 75 миллионов фунтов стерлингов (90 миллионов долларов США — ред.) в попытке поддержать разработку альтернатив поставкам топлива из России", — говорится в сообщении на сайте британского правительства.
Согласно заявлению, меры властей направлены на развитие в стране мощностей по переработке урана. Лондон также хочет с помощью средств фонда создать экспертный потенциал для конверсии отработавшего урана. Этот потенциал на данный момент недоступен за пределами России, указывается в релизе.
Британское правительство также надеется на то, что страна станет ключевым поставщиком ядерного топлива и услуг, связанных с его циклом.
https://1prime.ru/energy/20230102/839380617.html
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