Fingrid: жители Финляндии на десять процентов снизили потребление электричества в декабре
ХЕЛЬСИНКИ, 2 янв — ПРАЙМ. Жители Финляндии продолжили экономить электроэнергию в декабре, ее потребление было на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в понедельник электросетевая компания Fingrid.
"Отличные результаты энергосбережения продолжаются. По предварительным расчетам Fingrid, потребление электроэнергии в Финляндии в декабре 2022 года было на 10% меньше, чем в то же время в 2021 году", — сообщает компания.
Снижение потребления энергии в декабре стало самым значительным с августа, когда стартовала акция сбережения энергии. По данным Fingrid, в прошедшем месяце потребление составило 7,97 МВт, в то время как годом ранее — 8,86 МВт.
Представитель Fingrid Туомас Раухала уточнил, что экономия граждан оказала значительное влияние на управление энергосистемой Финляндии.
Ранее сообщалось, что Fingrid вводит трехступенчатую шкалу возможного дефицита электроэнергии и активирует процедуру поддержки на последнем уровне: "Высокий риск дефицита электроэнергии". Участвовать в процедуре может любая организация, имеющая хотя бы один мегаватт потенциальной гибкости, которую можно активировать с уведомлением за один час.
Риск дефицита электроэнергии зимой возник в Финляндии в связи с отказом от импорта электроэнергии из России из-за невозможности проводить банковские платежи, уточняла ранее финская компания.
https://1prime.ru/energy/20230102/839381420.html