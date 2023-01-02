ХЕЛЬСИНКИ, 2 янв — ПРАЙМ. Жители Финляндии продолжили экономить электроэнергию в декабре, ее потребление было на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в понедельник электросетевая компания Fingrid. Bloomberg узнал, на сколько обеднели российские миллиардеры

"Отличные результаты энергосбережения продолжаются. По предварительным расчетам Fingrid, потребление электроэнергии в Финляндии в декабре 2022 года было на 10% меньше, чем в то же время в 2021 году", — сообщает компания.

Снижение потребления энергии в декабре стало самым значительным с августа, когда стартовала акция сбережения энергии. По данным Fingrid, в прошедшем месяце потребление составило 7,97 МВт, в то время как годом ранее — 8,86 МВт.

Представитель Fingrid Туомас Раухала уточнил, что экономия граждан оказала значительное влияние на управление энергосистемой Финляндии.

Ранее сообщалось, что Fingrid вводит трехступенчатую шкалу возможного дефицита электроэнергии и активирует процедуру поддержки на последнем уровне: "Высокий риск дефицита электроэнергии". Участвовать в процедуре может любая организация, имеющая хотя бы один мегаватт потенциальной гибкости, которую можно активировать с уведомлением за один час.

Риск дефицита электроэнергии зимой возник в Финляндии в связи с отказом от импорта электроэнергии из России из-за невозможности проводить банковские платежи, уточняла ранее финская компания.