АНКАРА, 2 янв — ПРАЙМ. Турция может стать посредником для урегулирования энергетического кризиса, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмёз. Цены на газ в Европе поднялись выше 890 долларов за тысячу кубов

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Годовая инфляция в еврозоне по итогам ноября составила 10%. В этой связи Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил свой прогноз по инфляции в еврозоне по итогам 2022 года — ожидает ее теперь на уровне 8,4% вместо ожидавшихся в сентябре 8,1%.

"Наряду с продовольственным кризисом, возник и энергетический. Турция стала успешной по первой теме и в случае наличия таких потребностей, заявила о готовности стать посредником в урегулировании и энергетического кризиса", — сказал Донмёз в интервью на телеканале TVnet.

По его словам, Турция не имеет проблем с основными поставщиками газа в страну.

"Это Азербайджан, Иран, Россия. Исключая форс-мажорные ситуации, у нас со всеми поставщиками хорошие отношения", — сказал министр, добавив, что страна также закупает сжиженный газ, в том числе из США.