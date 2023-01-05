МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Украина утратила 90% ветровой и до 40% солнечной генерации, в новом году основная нагрузка ляжет на объекты тепловой электрогенерации, стране придется рассчитывать на собственную добычу угля, сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко. Минэкономики Украины оценило объем падения ВВП страны

"Сейчас основная задача — пройти осенне-зимний период. Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года… Мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку", — привело слова Галущенко издание УНН.

Он также отметил, что ситуация в угольной отрасли, как и в целом в энергетической сфере страны, достаточно сложная. Министр уточнил, что расчеты по балансу и потреблению угля были скорректированы по итогам декабря 2022 года.

"Этот и следующий отопительные сезоны мы будем жить за счет собственной добычи. И это факт, который надо принять, и исходя из него рассчитывать дальнейшие планы", — заключил Галущенко.

Правительство Украины с середины июня установило нулевые квоты на экспорт всех видов угля, кроме коксующегося, позже в начале сентября прияли решение на запрет и коксующего угля, используемого в металлургии. Решение было принято с целью обеспечить подготовку и прохождение отопительного сезона. Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук 16 сентября сообщил, что на заседании правительства были приняты изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежат лицензированию, и квот на 2022 год, кабмин разрешил экспорт 100 тысяч тонн угля в Польшу.