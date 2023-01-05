Минэнерго Украины: потеряно 90 процентов ветровой и до 40 процентов солнечной генерации
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Украина утратила 90% ветровой и до 40% солнечной генерации, в новом году основная нагрузка ляжет на объекты тепловой электрогенерации, стране придется рассчитывать на собственную добычу угля, сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко.
"Сейчас основная задача — пройти осенне-зимний период. Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года… Мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку", — привело слова Галущенко издание УНН.
Он также отметил, что ситуация в угольной отрасли, как и в целом в энергетической сфере страны, достаточно сложная. Министр уточнил, что расчеты по балансу и потреблению угля были скорректированы по итогам декабря 2022 года.
"Этот и следующий отопительные сезоны мы будем жить за счет собственной добычи. И это факт, который надо принять, и исходя из него рассчитывать дальнейшие планы", — заключил Галущенко.
Правительство Украины с середины июня установило нулевые квоты на экспорт всех видов угля, кроме коксующегося, позже в начале сентября прияли решение на запрет и коксующего угля, используемого в металлургии. Решение было принято с целью обеспечить подготовку и прохождение отопительного сезона. Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук 16 сентября сообщил, что на заседании правительства были приняты изменения в перечень товаров, экспорт и импорт которых подлежат лицензированию, и квот на 2022 год, кабмин разрешил экспорт 100 тысяч тонн угля в Польшу.
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