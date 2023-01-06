МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. TotalEnergies сегодня объявила о готовности пересмотреть контракты на электроэнергию, заключенные между ее местным французским подразделением-поставщиком и малыми предприятиями. Об этом компания сообщила после того, как президент Эммануэль Макрон призвал энергетиков приложить больше усилий, чтобы помочь клиентам в условиях растущей инфляции. TotalEnergies снизит тарифы на электричество для французов

"TotalEnergies Electricity и Gaz France опубликуют в понедельник обновление тарифной сетки Horizon Electricity, в котором будет учтено недавнее падение цен на электроэнергию, из расчета 320 евро без учета налогов за мегаватт-час", — сообщила компания.

Макрон в четверг заявил, что недопустимо, чтобы поставщики электроэнергии получали сверхприбыль, когда многие малые предприятия борются с растущими счетами, призвав поставщиков пересмотреть все контракты с малыми предприятиями в январе.

Макрон отметил, что должны быть пересмотрены тарифы, превышающие установленный энергетическим регулятором страны базовый уровень на конец 2022 года, который составляет около 280 евро за мегаватт-час.