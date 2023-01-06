TotalEnergies намерена пересмотреть тарифы на энергию во Франции
TotalEnergies пересмотрит тарифы на энергию во Франции для поддержки малого бизнеса
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. TotalEnergies сегодня объявила о готовности пересмотреть контракты на электроэнергию, заключенные между ее местным французским подразделением-поставщиком и малыми предприятиями. Об этом компания сообщила после того, как президент Эммануэль Макрон призвал энергетиков приложить больше усилий, чтобы помочь клиентам в условиях растущей инфляции.
"TotalEnergies Electricity и Gaz France опубликуют в понедельник обновление тарифной сетки Horizon Electricity, в котором будет учтено недавнее падение цен на электроэнергию, из расчета 320 евро без учета налогов за мегаватт-час", — сообщила компания.
Макрон в четверг заявил, что недопустимо, чтобы поставщики электроэнергии получали сверхприбыль, когда многие малые предприятия борются с растущими счетами, призвав поставщиков пересмотреть все контракты с малыми предприятиями в январе.
Макрон отметил, что должны быть пересмотрены тарифы, превышающие установленный энергетическим регулятором страны базовый уровень на конец 2022 года, который составляет около 280 евро за мегаватт-час.
https://1prime.ru/energy/20230106/839402539.html
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