СТАМБУЛ, 7 янв — ПРАЙМ. Турция завершает работу над дорожной картой международного газового рынка, заявил глава минэнерго Турции Фатих Донмез. Глава минэнерго Турции раскрыл детали переговоров с Россией по газу

"Две нитки "Турецкого потока" введены в эксплуатацию, по одной газ поступает только для Турции, по второй — в Европу через Болгарию. Азербайджан, Россия и Иран могут сыграть роль в этом плане", — заявил Донмез телеканалу Haberturk.

"Мы открываем в Турции газовый рынок. Рынок будет здесь, цена на газ будет определяться в Турции, будет взиматься плата за сервисное обслуживание", — сказал министр.

По его словам, Турция завершает дорожную карту международной платформы для газового рынка, инфраструктура уже готова. "В последние четыре года мы используем торговую платформу для газа на внутреннем рынке. Программное обеспечение и IT-база большей частью готовы. Мы ведем переговоры относительно ожиданий международных рынков по цене на газ", — отметил министр.

По его словам, он обсуждал вопрос газового рынка в ходе поездок в Болгарию и Северную Македонию, эти страны поддерживают инициативу. Среди поддерживающих и страны-источники газа, отметил Донмез.