МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по "Северному потоку" — это ознаменовало "Большой разрыв" между Европой и Россией, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков ответил на слова Байдена о критической точке в украинском конфликте

Довершил этот процесс подрыв "Северного потока" и "Северного потока — 2" — что поставило крест даже на теоретической возможности возобновления газового потока в Германию, добавил он.

Как напомнил Пушков, поставки российского газа служили основой "особых отношений" между Москвой и властями ФРГ даже в период "холодной войны". И их прекращение отбрасывает ситуацию к периоду до знаменитого соглашения "Газ — трубы", заключенное руководителем СССР Леонидом Брежневым и немецким канцлером Вилли Брандтом более 50 лет тому назад, заключил сенатор.