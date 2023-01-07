АШХАБАД, 7 янв — ПРАЙМ. Президент Сердар Бердымухамедов в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что Ашхабад и Пекин обсуждают проекта строи­тельства четвёртой линии (D) газопровода Туркмения – Китай, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Китай готов помочь Туркменистану создать транспортную инфраструктуру

Туркменский лидер в ходе переговоров отметил, что "важнейшим приоритетом сотрудничества Туркменистана и КНР является топливно-энергетическая сфера, поскольку стороны обладают здесь огромным потенциалом".

"Сегодня мы работаем над вопросами увеличения объёмов поставок туркменского газа в КНР с учётом возрастающих потребностей китайской экономики и возможностей ресурсной базы Туркмении. В этой связи идёт процесс предметного обсуждения проекта строи­тельства четвёртой линии газопровода Туркменистан – Китай", — подчеркнул Бердымухамедов.

Туркмения является самым крупным экспортером трубопроводного газа в Китай. Поставки топлива осуществляются по трем линиям (А, В и С), проходящим по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай. Ранее сообщалось, что четвертую ветку (D) намечено проложить по маршруту Туркменистан – Узбекистан – Таджикистан – Киргизия – Китай. Со строительством 4-й линии и выхода трубопровода на проектную мощность поставки туркменского газа в Китай должны быть доведены до 65 миллиардов кубометров в год.