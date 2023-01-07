Киев назначил новое руководство в дочерних предприятиях "Нафтогаза"
Правительство Украины назначило врио руководителей "Укргаздобычи" и "Укртрансгаза"
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Правительство Украины назначило врио руководителей крупнейшей газодобывающей компании страны "Укргаздобыча" и оператора подземных газохранилищ "Укртрансгаза", сообщили в группе "Нафтогаз".
"Кабинет министров Украины сменил временно исполняющих обязанности руководителей двух стратегических предприятий группы Нафтогаз. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 6 января 2023 года", — говорится в сообщении на сайте "Нафтогаза".
Так, по данным компании, временно исполняющим обязанности АО "Укргаздобыча" стал Олег Толмачев, который возглавлял дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча" группы "Нафтогаз". Исполняющим обязанности руководителя АО "Укртрансгаз", являющегося оператором всех украинских подземных хранилищ газа, назначен Роман Малютин, который имеет более 20 лет опыта работы на предприятиях, занимающихся транспортировкой и хранением газа.
"Укргаздобыча" — крупнейшая газодобывающая компания Украины, входит в структуру "Нафтогаза". В 2021 году компания сократила добычу газа на 3,97% — до 13,67 миллиарда кубических метров. "Укртрансгаз" в свою очередь выступает оператором подземных газохранилищ Украины.
https://1prime.ru/energy/20230107/839404794.html
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