МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Правительство Украины назначило врио руководителей крупнейшей газодобывающей компании страны "Укргаздобыча" и оператора подземных газохранилищ "Укртрансгаза", сообщили в группе "Нафтогаз". "Газпром" поставит 35,5 миллиона кубов газа для транзита через Украину

"Кабинет министров Украины сменил временно исполняющих обязанности руководителей двух стратегических предприятий группы Нафтогаз. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 6 января 2023 года", — говорится в сообщении на сайте "Нафтогаза".

Так, по данным компании, временно исполняющим обязанности АО "Укргаздобыча" стал Олег Толмачев, который возглавлял дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча" группы "Нафтогаз". Исполняющим обязанности руководителя АО "Укртрансгаз", являющегося оператором всех украинских подземных хранилищ газа, назначен Роман Малютин, который имеет более 20 лет опыта работы на предприятиях, занимающихся транспортировкой и хранением газа.

"Укргаздобыча" — крупнейшая газодобывающая компания Украины, входит в структуру "Нафтогаза". В 2021 году компания сократила добычу газа на 3,97% — до 13,67 миллиарда кубических метров. "Укртрансгаз" в свою очередь выступает оператором подземных газохранилищ Украины.