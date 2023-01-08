МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Ситуация вокруг Украины поставила Европу "в ужасное положение", потому что до этого ее благосостояние держалось на дешевых и стабильных поставках из России, заявил премьер Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK. Названо событие, которое определит новый мировой энергетический порядок

Политик отметил, что европейские страны десятилетиями выстраивали всю свою жизнь и работу производства, опираясь на поставки энергоресурсов из России. Конфликт на Украине коренным образом изменил положение дел.

"На сегодняшний день для Европы ситуация стала просто ужасной", — сказал премьер.

Он добавил, что и для Японии положение дел не слишком оптимистичное: ведь страна так же сильно зависит от поставок с Ближнего Востока, как и европейские страны — от России, и поэтому находится в похожей ситуации.

"Японии, которая в силу своих географических особенностей зависит от импорта энергоресурсов, необходимо использовать все имеющиеся возможности, в том числе возобновляемую и атомную энергетику", — резюмировал премьер.

После начала российской военной спецоперации на Украине страны Запада усилили санкционное давление на Москву, но это спровоцировало рост цен на топливо и рекордную инфляцию на самом Западе. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия США и их союзников, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Основной целью Запада российский президент назвал ухудшение жизни миллионов людей.