БУДАПЕШТ, 8 янв — ПРАЙМ. Венгрия рассчитывает на окончание строительства новых блоков АЭС "Пакш" к 2032 году, это важный этап для укрепления энергетического суверенитета страны, заявил министр энергетики Венгрии Чаба Лантош. Власти Венгрии раскрыли главную цель строительства АЭС Пакш-2

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.

"Когда появится (АЭС) "Пакш-2" — очень важно, чтобы это случилось как можно быстрее, но такие электростанции строятся долго, сейчас мы рассчитываем на 2032 год — и если они с "Пакш-1" смогут работать вместе хотя бы 20 лет, это бы очень много значило для нашего энергетического суверенитета. Ядерная опция абсолютно необходима", — сказал Лантош в эфире радио Kossuth.

Он напомнил, что АЭС "Пакш" обеспечивает треть потребления электроэнергия в стране.

"Сейчас в мире, несомненно, идет ядерная волна: голландцы хотят построить новую АЭС, румыны, чехи хотят продлить (срок работы АЭС), известна американская АЭС, срок действия которой продлили на 80 лет… Мы однозначно хотели бы продлить действие АЭС "Пакш-1" еще на 20 лет", — сказал министр энергетики.

В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии летом также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш" и подали соответствующую заявку на рассмотрение в парламент. Законопроект был одобрен в декабре 2022 года.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее сообщал, что Венгрия представит заявку на продление сроков работы действующих блоков АЭС "Пакш" в ЕС и выразил надежду на ее независимое рассмотрение.

Продление срока эксплуатации действующих энергоблоков АЭС – общемировая практика. Сохранение существующего парка реакторных установок позволяет использовать имеющийся ресурс времени для подготовки к строительству и вводу в эксплуатацию новых мощностей.

Четыре энергоблока АЭС "Пакш" мощностью 500 мегаватт были построены в период с 1982 по 1987 год, а 30-летний срок эксплуатации был продлен на 20 лет между 2012 и 2017 годами, поэтому в период с 2032 по 2037 год их пришлось бы отключить.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.