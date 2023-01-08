МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В Киеве может появиться резервная система тепло- и водоснабжения, рассказал директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко. Морозы привели к росту дефицита мощности в украинской энергосистеме

Как ожидается, необходимые работы завершат к середине следующего месяца. Новая система водоканалов и теплостанций позволит обеспечить жителей города светом и водой без перебоев, а также предотвратить возможные блэкауты.

"…Киеву будет все равно любой блэкаут. Киев будет стоять", — заявил Харченко в эфире всеукраинского телемарафона и добавил, что реализация планов потребует времени.

Он также сообщил, что аналогичные системы могут появиться в других украинских городах, но в данный момент наибольший дефицит мощностей фиксируется в столице.

Ранее компания "Укрэнерго" сообщила, что дефицит мощности в украинской энергосистеме растет из-за холодов, не исключены аварийные отключения света.