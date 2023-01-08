В Киеве хотят создать резервную систему энергоснабжения
В Киеве планируют создать резервную энергогенерацию для обеспечения города теплом и водой
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В Киеве может появиться резервная система тепло- и водоснабжения, рассказал директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко.
Как ожидается, необходимые работы завершат к середине следующего месяца. Новая система водоканалов и теплостанций позволит обеспечить жителей города светом и водой без перебоев, а также предотвратить возможные блэкауты.
"…Киеву будет все равно любой блэкаут. Киев будет стоять", — заявил Харченко в эфире всеукраинского телемарафона и добавил, что реализация планов потребует времени.
Он также сообщил, что аналогичные системы могут появиться в других украинских городах, но в данный момент наибольший дефицит мощностей фиксируется в столице.
Ранее компания "Укрэнерго" сообщила, что дефицит мощности в украинской энергосистеме растет из-за холодов, не исключены аварийные отключения света.
https://1prime.ru/energy/20230108/839410197.html
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