МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Европейские страны продолжают минимальными темпами отбирать "голубое топливо" из подземных хранилищ газа (ПХГ), выработка электроэнергии на ветряных электростанциях (ВЭС) в регионе превысила 30% в общем объеме, достигнув одного из самых высоких с 2022 года показателей, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe) и Европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe. Эксперт назвал условие снижения биржевых цен на газ в Европе

Газохранилища в Европе, по данным на утро 8 января, заполнены на 83,18%, что на 0,01 процентного пункта меньше, чем в предыдущий день, следует из информации на сайте Gas Infrastructure Europe. Общий объем газа в ПХГ региона составляет почти 90,5 миллиарда кубометров, тогда как в прошлом году в начале января было примерно на 35 миллиардов кубометров меньше.

Низкие темпы отбора из газохранилищ связаны с вернувшейся в Европу теплой погодой и возросшей выработкой электроэнергии из ветра.

Агентство Bloomberg отмечало, что в регионе ожидается самый теплый январь за последние годы. Данные Wind Europe свидетельствуют, что производство энергии ветряными электростанциями в Евросоюзе в воскресенье составило 31,6% в общем объеме — один из самых высоких показателей с 2022 года, вдвое превышающий среднегодовой — около 15%.

Цены на газ в Европе на фоне теплой погоды, высокой выработки энергии из ветра и низкого отбора из ПХГ по итогам прошедшей торговой недели снизились в годовом выражении более чем на 30%, до отметки 760 долларов за тысячу кубометров. Ближайшие фьючерсы по TTF на лондонской бирже ICE 5 января впервые за 16 месяцев опускались ниже 700 долларов за тысячу кубометров.