МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе продемонстрировало самое сильное падение с сентября 2021 года. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Курс на позитив: цены на нефть поддержат российские активы

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 31 декабря —1 января снизилось на семь единиц, до 772 единиц, самого низкого уровня с ноября.

Число действующих нефтяных буровых установок на отчетной неделе упало на три единицы, до 618 единиц, самого низкого уровня с ноября. Число действующих газовых буровых установок сократилось на четыре единицы, до 152 единиц, минимума с июня.