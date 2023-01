МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. На Украине возникла острая нехватка советских трансформаторов напряжением 750 кВ, каждый из которых весит до 200 т, сообщает The Financial Times со ссылкой на комментарий главы правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого. The Guardian наделила Зеленского статусом "почти легенды" Голливуда

Он рассказал изданию о том, что европейское оборудование невозможно использовать для ремонта энергетических объектов в стране, поскольку Украина в основном использует старую советскую систему, которая несовместима с западной из-за различий в инженерных решениях.

"В первые восемь месяцев СВО у Киева был большой запас советских трансформаторов, однако он подошел к концу", — объяснил Кудрицкий.

Глава компании также заявил, что удары по инфраструктуре Украины планировались военными вместе со специалистами в области энергетики.

"Российские инженеры знают энергетическую сеть республики "как свои пять пальцев", поскольку она была подключена к российской системе до февраля прошлого года", — добавил он.