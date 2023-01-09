МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Британское правительство запустило консультации для реформирования рынка электрических мощностей в стране, чтобы обеспечить переход к зеленой энергетике в будущем, говорится в заявлении министерства энергетики Великобритании. Британия возобновила переговоры об IPO разработчика чипов Arm

Рынок электрических мощностей (Capacity Market, CM) был создан в Великобритании в 2014 году для обеспечения электроснабжения. С помощью конкурентных торгов рынок обеспечивает надежные мощности для удовлетворения пиковых потребностей страны в электроэнергии, тем самым защищая от возможных отключений электричества.

"Повышение энергетической безопасности и более безопасный переход к углеродной нейтральности будут достигнуты благодаря важным предложениям британского правительства по реформированию рынка электроэнергии Великобритании", — говорится в заявлении.

Отмечается, что члены правительства обсудят новые контракты для фирм, производящих низкоуглеродные технологии, чтобы стимулировать участие в торгах рынка. Более того, консультации будут включать обсуждения установления новых сроков и требований к нефтегазовым генераторам для сокращения углеродных выбросов с 2034 года, а также укрепление способности рынка обеспечивать безопасность поставок в кризисные времена в системе электроснабжения.