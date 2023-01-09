МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Кувейт планирует увеличить экспорт дизельного топлива в Европу в наступившем году впятеро, что поможет континенту скомпенсировать сокращение поставок из России, сообщает агентство Bloomberg с ссылкой на источник. Риск дефицита дизеля в ЕС зависит от строгости эмбарго, заявили эксперты

"Ближневосточная страна рассчитывает увеличить поставки дизельного топлива в Европу в пять раз с 2022 года, до 2,5 миллионов тонн, или примерно до 50 тысяч баррелей в день… Она также хочет удвоить продажи авиационного топлива почти до 5 миллионов тонн", — передаёт агентство.

Bloomberg добавляет, что по словам источника, планы Национальной нефтяной компании Кувейта Kuwait Petroleum Corporation (KPC) в отношении авиакеросина исключают любые продажи на спотовом рынке, а это, в свою очередь, означает, что фактический объем поставок в Европу может оказаться больше 5 миллионов тонн.

Также, по словам собеседника, первая из трех установок нефтеперерабатывающего завода Al Zour работает стабильно и перерабатывает более 205 тысяч баррелей нефти в день. Вторая линия должна быть запущена к середине февраля, а третья — к апрелю. Таким образом, общая мощность нефтепереработки Кувейта увеличится примерно до 1,5 миллионов баррелей в день после полного ввода завода в эксплуатацию.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна.

По данным Bank of America, которые приводит агентство, цены на дизельное топливо могут подскочить до 200 долларов за баррель в этом квартале, поскольку такой запрет может спровоцировать глобальный дефицит. А по оценкам аналитиков JPMorgan Chase & Co., в конце прошлого года ЕС приобретал в России почти 1,3 миллиона баррелей нефтепродуктов в день. Около половины объема составляло дизельное топливо.