МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Главгосэкспертиза разрешила модернизировать предприятие "Криогаз-Высоцк", мажоритарным акционером которого является "Новатэк", для увеличения его мощностей до 895 тысяч тонн в год, сообщает учреждение. "ОДК — Пермские моторы" получило разрешение на постройку новых мощностей

"Криогаз-Высоцк" (51% у "Новатэка", 48,9% у Газпромбанка) расположен в порту Высоцк Балтийского моря в Ленинградской области. В марте 2019 года была запущена первая производственная очередь завода на 660 тысяч тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, рассматривалось строительство второй на 1,14 миллиона тонн. В 2021 году завод произвел рекордные для себя 757 тысяч тонн СПГ.

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект модернизации комплекса с целью увеличения его мощности до 895 тысяч тонн в год", – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что для увеличения производительности терминала необходимо построить и модернизировать объекты по производству и перегрузке СПГ.

"Увеличить объемы сжижения природного газа в порту Высоцк планируют за счет ввода в эксплуатацию дожимной компрессорной установки. Она предназначена для повышения давления на входе в терминал Высоцк СПГ-1 и компримирования сырьевого газа, поступающего по магистральным трубопроводам", – пояснил главный эксперт проекта Службы ГЭП по объектам производственного назначения Главгосэкспертизы Андрей Путря, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Уточняется, что мощность дожимной компрессорной установки составляет 2,5 МВт.