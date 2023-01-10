МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Япония и США достигли соглашения по расширению двустороннего сотрудничества в области разработки ядерных реакторов следующего поколения, а также по усилению взаимодействия по энергетической безопасности. Украина планирует построить модульный ядерный реактор совместно с США

По данным агентства Kyodo, соответствующее соглашение было достигнуто в ходе встречи министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуры и министра энергетики США Дженнифер Грэнхольм.

В частности, стороны условились повысить сотрудничество по разработке и строительству ядерных реакторов следующего поколения, в том числе малых модульных реакторов, "в каждой из стран, а также в третьих странах". Кроме этого, Япония и США намерены взаимодействовать в сфере обеспечения поставок сжиженного природного газа (СПГ) и по другим вопросам энергетической безопасности, отмечает агентство.

Нисимура также объяснил решение правительства Японии продлить при соблюдении определенных условий срок работы существующих в стране реакторов свыше 60 лет.

"Мы намерены изучить возможности сотрудничества (с США – ред.), чтобы максимально реализовать возможности существующих реакторов и создать стабильные цепочки поставок", — подчеркнул по итогам встречи японский министр.