МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Минэнерго Индии призвало генерирующие компании импортировать 6% от их потребности в угле после того, как корпорация, эксплуатирующая энергосистемы, сообщила, что спрос на энергию резко вырос и, как ожидается, останется на повышенном уровне в течение первого полугодия 2023-2024 финансового года.

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"Корпорация по эксплуатации энергосистем сообщила, что спрос на энергию резко вырос и, как ожидается, останется на повышенном уровне в течение первого полугодия 2023-2024 годов. Центральное электроэнергетическое управление соответственно пересмотрело целевые показатели потребности в угле на четвертый квартал текущего финансового года и первое полугодие следующего финансового года", — говорится в письме минэнерго.

"Министерство энергетики после консультаций с центральным управлением электроэнергетики, министерством угля, министерством путей сообщения и ассоциацией производителей электроэнергии приняло решение поручить всем генерирующим станциям импортировать уголь для смешивания 6% (по весу) на оставшийся период текущего финансового года и первой половины следующего финансового года (до сентября 2023 года)", — указывается там же.

"Согласно прошлой тенденции, вероятные поставки отечественного угля в течение первого полугодия 2023-24 финансового года составят около 392 миллионов тонн. Таким образом, ожидаемый дефицит в первом полугодии 2023-2024 финансового года составит около 24 миллиона тонн. Отмечается, что разрыв между ежедневным потреблением угля и ежедневным поступлением отечественного угля составляет от 300 тысяч тонн в день до 100 тысяч тонн в день", — говорится в письме.

"Этот дефицит восполняется за счет смешивания с привозным углем. По оценкам, запасы угля без смешивания импортного угля с отечественным углем будут постепенно снижаться до нуля, что серьезно повлияет на положение с электроснабжением в стране", — говорится в письме министерства. При этом "импорт угля для смешивания должен осуществляться упорядоченным образом, чтобы избежать усложнения логистики".

Министерство угля Индии также обязалось поставить уголь для достижения пересмотренного целевого показателя в 197,7 миллиона тонн, однако это зависит от наличия поездного состава и других проблем доставки, добавляется в письме.