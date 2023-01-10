МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) в декабре увеличили выработку электрической энергии на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 8,776 миллиарда кВт.ч, сообщила СГК. ФАС установила Ростовской АЭС план по выдаче электроэнергии на 2023 год

"В декабре 2022 года электростанции СГК поставили в объединенную энергосистему страны 8 766 миллиона кВт.ч электроэнергии, что на 15% больше декабря 2021 года", — говорится в сообщении.

В абсолютных показателях лидерами выработки электроэнергии стали Рефтинская ГРЭС, Беловская ГРЭС, Приморская ГРЭС и Красноярская ГРЭС-2, также добавляет компания.

В декабре же исполнительный директор компании Павел Барило заявлял, что выработка электроэнергии СГК по итогам 2022 года будет на уровне около 77 миллиардов кВт.ч, что выше прежнего прогноза.

СГК — энергетическая компания, входит в группу Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Хакасии, Тувы и Приморского края. Компания занимается производством тепло- и электроэнергии, передачей и поставкой тепла и горячего водоснабжения потребителям.