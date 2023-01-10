ХЕЛЬСИНКИ, 10 янв — ПРАЙМ. В течение ушедшего года в Финляндии было построено 2 430 МВт новых ветроэнергетический мощностей, увеличение мощности составило 75%, а всего было введено в эксплуатацию 437 новых ветряных турбин, сообщает во вторник в пресс-релизе Финская ветроэнергетическая ассоциация. Курс на 100: Китай задал новый тренд в нефтянке

"В 2022 году ветроэнергетика значительно увеличила объем производства возобновляемой энергии в Финляндии: в течение года в стране было построено 2 430 МВт новых ветроэнергетических мощностей, увеличившись на 75%. Было введено в эксплуатацию 437 новых ветряных турбин. Только в прошлом году завершенные проекты принесли стране в общей сложности более 2,9 миллиарда евро инвестиций", — сообщает ассоциация.

На конец года в Финляндии насчитывалось в общей сложности 1 393 ветряных турбины общей мощностью 5 677 МВт, уточняется в сообщении.

Ожидается, что в 2023 году будет построено около 1 тысячи МВт новых ветроэнергетических мощностей и к 2025 году ветроэнергетика составит не менее 28% всего энергопотребления Финляндии, также сообщает ассоциация.

По данным статистического ведомства Финляндии за 2021 год, АЭС производили 26,1% энергии в стране, ГЭС — 17,9%, ветрогенерация — 9,4%, солнечная генерация — 0,4%, прочая энергия — 25,8%, импорт составил 20,5%.