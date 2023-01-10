МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Энергопотребление в единой энергосистеме России (ЕЭС) до 2028 года может расти в среднем на 1,8% в год, достигнув к 2028 году 1,233 триллиона кВт.ч, прогнозирует "Системный оператор ЕЭС" (диспетчер энергосистемы РФ). В Росстандарте назвали новые требования в сфере ЖКХ в 2023 году

"Прогноз потребления электрической энергии по ЕЭС России предполагает к 2028 году его увеличение до 1233,1 миллиарда кВт.ч, максимум потребления мощности увеличится до 178,7 тысячи МВт, среднегодовые приросты потребления электрической энергии – 1,8% и максимума потребления мощности – 1,5%", — говорится в подготовленном СО ЕЭС проекте Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2023–2028 годы (СиПР ЭЭС России 2023–2028).

В материале не раскрываются данные по уровню энергопотребления за 2022 год. Потребление электроэнергии по ЕЭС России в 2021 году составило 1,09 триллиона кВт.ч, максимум потребления мощности — 161,4 тысячи МВт, приводит данные СО ЕЭС.

В документе указывается, что за период 2016–2021 годов по ЕЭС России потребление электроэнергии увеличилось на 82,1 миллиарда кВт.ч (8,1% к уровню 2015 года), максимум потребления мощности увеличился на 14 тысяч МВт (9,5% к уровню 2015 года). СГК увеличила выработку электроэнергии на 15 процентов в декабре

Установленная мощность электростанций за указанный период увеличилась на 11,3 тысячи МВт (4,8% к уровню 2015 года), производство электроэнергии — на 87,7 миллиарда кВт.ч (8,5% к уровню 2015 года).

"Структура используемого топлива в ЕЭС России к 2028 году останется практически без изменений: на долю угля придется порядка 24% в 2028 году при сохранении доли газа на уровне 70,7% к 2028 году", — прогнозирует "СО ЕЭС".