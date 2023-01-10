МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Мощность новой генерации в юго-восточной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири, строительство которой требуется в связи с развитием региона, должна составлять не менее 690 МВт, говорится в материалах "Системного оператора ЕЭС" (диспетчер энергосистемы РФ). СГК увеличила выработку электроэнергии на 15 процентов в декабре

"Исходя из анализа перспективных режимов работы юго-восточной части ОЭС (объединенной энергосистемы — ред.) Сибири… наиболее целесообразным является строительство объектов генерации мощностью не менее 690 МВт на территории энергосистем Забайкальского края и Республики Бурятия", — говорится в подготовленном СО ЕЭС проекте Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2023–2028 годы (СиПР ЭЭС России 2023–2028).

В частности, в южной части энергосистемы Забайкальского края нужно не менее 460 МВт, в южной части энергосистемы Республики Бурятии — не менее 230 МВт, уточняется в материалах.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов в конце декабря 2022 года говорил, что рост энергопотребления майнерами в России дает большие нагрузки на сети, при этом рост промышленного майнинга может потребовать строительства генерации в юго-восточной части ОЭС.

Глава "Системного оператора" Федор Опадчий также отмечал, что в перспективе ближайших шести лет в юго-восточной части Объединенной энергосистемы Сибири возможен дефицит электрической мощности, обусловленный появлением новых промышленных потребителей и ростом железнодорожных перевозок. Тогда он говорил, что для его покрытия потребуется сооружение в центрах роста нагрузок новых объектов генерации мощностью до 600 МВт.

"Генерирующий объект, подлежащий строительству, должен быть отобран по результатам долгосрочного конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО)… Мероприятия по обеспечению схемы выдачи мощности генерирующего объекта подлежат определению в рамках отдельного проектирования", — сообщается в материалах СО ЕЭС.