МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Энергообъекты "Русгидро" в Якутии имеют значительные резервы тепловой мощности, готовы к сильному похолоданию, рассказали РИА Новости в компании. Жителей Нью-Йорка попросили беречь свет, газ и тепло из-за холодов

В Якутском управлении по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что на севере Якутии с 12 января ожидаются сильные морозы — до минус 65 градусов по Цельсию.

"Для теплоснабжения потребителей в условиях экстремально сильных холодов энергообъекты "Русгидро" в Якутии имеют значительные резервы тепловой мощности", — сообщили в компании.

Там добавили, что для Якутии экстремально низкие температуры не являются чем-то необычным — в частности, до отметки минус 60 градусов они опускались в декабре прошлого года.

Энергообъекты Якутии, рассказали в "Русгидро", спроектированы с учетом климатических особенностей региона. В частности, расположенное на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях оборудование выполнено в соответствующем климатическом исполнении, которое обеспечивает его работоспособность при температурах до минус 70 градусов.

"Основное генерирующее оборудование электростанций само выделяет значительные количества тепла в технологическом процессе и таким образом обогревает само себя и помещения, в которых оно располагается", — добавили в компании.