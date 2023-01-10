В "Русгидро" заявили о готовности энергетических объектов в Якутии к сильному похолоданию
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Энергообъекты "Русгидро" в Якутии имеют значительные резервы тепловой мощности, готовы к сильному похолоданию, рассказали РИА Новости в компании.
В Якутском управлении по Гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что на севере Якутии с 12 января ожидаются сильные морозы — до минус 65 градусов по Цельсию.
"Для теплоснабжения потребителей в условиях экстремально сильных холодов энергообъекты "Русгидро" в Якутии имеют значительные резервы тепловой мощности", — сообщили в компании.
Там добавили, что для Якутии экстремально низкие температуры не являются чем-то необычным — в частности, до отметки минус 60 градусов они опускались в декабре прошлого года.
Энергообъекты Якутии, рассказали в "Русгидро", спроектированы с учетом климатических особенностей региона. В частности, расположенное на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях оборудование выполнено в соответствующем климатическом исполнении, которое обеспечивает его работоспособность при температурах до минус 70 градусов.
"Основное генерирующее оборудование электростанций само выделяет значительные количества тепла в технологическом процессе и таким образом обогревает само себя и помещения, в которых оно располагается", — добавили в компании.
https://1prime.ru/energy/20230110/839433168.html