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Польша в прошлом году закупила рекордный объем угля
Энергетика
Новости
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Польша по итогам прошлого года импортировала 14 миллионов тонн угля, что стало рекордом за всю историю, заявил замминистра государственных активов Кароль Рабенда. "Это, наверное,... ПРАЙМ, 10.01.2023
энергетика, новости, польша, импорт, уголь, энергоресурсы, мировой энергетический кризис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Польша по итогам прошлого года импортировала 14 миллионов тонн угля, что стало рекордом за всю историю, заявил замминистра государственных активов Кароль Рабенда.
"Это, наверное, рекордное количество, если речь идет о возможностях польских портов", — отметил он.
Весной 2022 года Варшава отказалась от закупок угля у России, что привело к резкому росту цен на это топливо и его дефициту.
Рабенда отметил, что стране удалось преодолеть нехватку энергоресурса, которая долгое время восполнялась за счет поставок из РФ. По его словам, Польша теперь полностью независима от российского угля.
"Мы в этом году изменили направления поставок с восточного направления на другие направления. Можно сказать, что в 100% мы сделали Польшу независимой от российского угля", — сказал он.
Замминистра добавил, что власти смогли защитить не только население, но и предприятия, которым также необходимо топливо для их работы.