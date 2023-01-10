МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Польша по итогам прошлого года импортировала 14 миллионов тонн угля, что стало рекордом за всю историю, заявил замминистра государственных активов Кароль Рабенда. Премьер Польши заявил, что переход страны на евро приведет к ценовому хаосу

"Это, наверное, рекордное количество, если речь идет о возможностях польских портов", — отметил он.

Весной 2022 года Варшава отказалась от закупок угля у России, что привело к резкому росту цен на это топливо и его дефициту.

Рабенда отметил, что стране удалось преодолеть нехватку энергоресурса, которая долгое время восполнялась за счет поставок из РФ. По его словам, Польша теперь полностью независима от российского угля. Жители Польши выступили против введения евро

"Мы в этом году изменили направления поставок с восточного направления на другие направления. Можно сказать, что в 100% мы сделали Польшу независимой от российского угля", — сказал он.

Замминистра добавил, что власти смогли защитить не только население, но и предприятия, которым также необходимо топливо для их работы.