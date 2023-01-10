МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Англо-нидерландская энергетическая компания Shell в 2022 году обсуждала с британской Harbour Energy продажу своих нефтегазовых активов в Норвегии, переговоры находились в продвинутой стадии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Shell ожидает 2,4 миллиарда долларов убытков в 2022 году

"Shell в прошлом году вела переговоры с Harbour Energy о продаже норвежских нефтегазовых проектов… Переговоры с Harbour Energy, крупнейшим британским производителем в Северном море, достигли продвинутой стадии к концу 2022 года", — пишет агентство.

По словам собеседников агентства, соглашение не было достигнуто в связи с волатильностью цен на газ и неопределенностью долгосрочного прогноза. Отмечается, что компании также обсуждали продажу небольших проектов Shell в Италии и нескольких ее "стареющих" активов в Северном море. О том, в какой стадии находятся переговоры на начало 2023 года, в материале агентства не уточняется.

Shell ведет деятельность в Норвегии с 1912 года. Кроме нефтегазовых проектов, компания также связана с морскими ветряными электростанциями, производством биотоплива, участвует в проекте по хранению и использованию углерода Northern Lights.

Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штаб-квартира находится в Гааге, Нидерланды.