ВАРШАВА, 10 янв — ПРАЙМ. Фабрика фарфора с почти 200-летней историей обанкротилась в Польше из-за высоких цен газа, сообщает газета Wyborcza. Экономист предрек миру столкновение с "матерью всех долговых кризисов"

"Массовые увольнения в известных компаниях. В районное управление труда в Валбжихе поступило два заявления. Первое касается фабрики фарфора Krzysztof, а второе — производителя керамической плитки Cersanite", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работу на фарфоровой фабрике Krzysztof потеряют 70 человек. "В обосновании компания заявила, что речь идет о прекращении хозяйственной деятельности, которая вызвана ситуацией на рынке газа. Речь идет о росте цен на сырье и отсутствии подписания контрактов на его поставку", — пояснила директор районного управления труда в Валбжихе Мажена Радохоньская.

Первые проблемы на фабрике начались во время пандемии коронавируса. До пандемии здесь работало 320 человек, 80% из которых были производственными рабочими. Ежегодно она производила около 10 миллионов штук столового фарфора. Однако вспышка пандемии COVID-19 ухудшила положение компании. Уже в 2020 году она реализовала только 65% запланированных продаж. Уже тогда начались первые увольнения — работу потеряли 140 человек.

"К сожалению, с ликвидацией фарфоровой фабрики Krzysztof заканчивается эпоха. Жаль, потому что это была последняя из действующих фарфоровых фабрик в Валбжихе", — заявил пресс-секретарь валбжиского магистрата Эдуард Шевчак.