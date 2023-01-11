МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Ученые МГТУ имени Баумана и Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ, входит в Курчатовский институт) предложили использовать в качестве энергоустановки для лунной базы гибридный агрегат, состоящий из ядерной установки и системы преобразования энергии по циклу Стирлинга. Челябинские ученые вывели выдерживающий 40-градусный мороз сорт абрикоса

"Независимо от назначения и сценария миссии, для успешного освоения Луны необходим надежный источник энергии. Таким источником может стать напланетная энергетическая станция, основанная на синергии ядерного и неядерного источников энергии в составе единой энергосистемы лунной инфраструктуры", — говорится в материалах, которые ученые собираются представить на Королевских чтениях, которые пройдут 24-27 января в Москве.

"НИЦ "Курчатовский институт" совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана считают перспективной энергетическую установку, включающую малогабаритный автономный высокотемпературный ядерный реактор и систему преобразования энергии (СПЭ), работающую по циклу Стирлинга", — уточняют ученые.

Отмечается, что ядерный реактор, который будет источником тепловой энергии, должен иметь высокую надежность, автономность и естественную безопасность. Облик реактора ученые сформировали с учетом задела в области быстрых жидкометаллических реакторов и собираются использовать в нем уже проверенные технические решения.

Сама установка, работающая по циклу Стирлинга, будет скомпонована по модульному принципу, чтобы единичный отказ одного агрегата не приводил к отказу системы в целом. Передача тепла будет происходить за счет высокотемпературных тепловых труб. Электрическая мощность установки должна составить 50 кВт.

Цикл Стирлинга подразумевает работу тепловой машины, которая содержит не только нагреватель и холодильник, но и регенератор, который на определенных этапах отводит или отдает тепло рабочему телу. Используется в том числе в воздухонезависимых силовых установках подводных лодок.