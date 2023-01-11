МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Добыча угля в РФ по итогам 2022 года выросла на 0,3%, экспорт упал на 7%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. В Индии призвали генерирующие компании импортировать уголь

"Что касается 2022 года. По итогам этого года у нас объем добычи угля вырос на 0,3%, несмотря на то, что у нас с 10 августа было введено эмбарго на поставки угля в Европу. Тем не менее, общий показатель добычи вырос, немножко, практически на уровне прошлого года. В первую очередь за счет поставок на внутренний рынок — примерно на 8% приросли. Экспорт упал на 7%", — сказал Новак.

Новак пояснил, что поставки на внутренний рынок выросли на фоне низкой водности рек и снижении вследствие этого выработки электроэнергии ГЭС, что привело к более высокой загруженности угольных ТЭС.

Добыча угля в 2021 году, по оценкам Минэнерго РФ, выросла на 9% к 2020 году и составила 439 миллионов тонн. Экспорт угля из РФ в 2021 году составил 223,4 миллиона тонн.

Полный запрет на поставки российского угля в ЕС заработал с августа 2022 года. Кроме того, с 10 августа Евросоюз запретил европейским компаниям предоставлять страховые и прочие финансовые услуги при поставках российского угля не только в страны ЕС, но и по всему миру.