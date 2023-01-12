ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв — ПРАЙМ. Около 60% жителей Финляндии испытывают финансовые трудности из-за счетов на электричество и крайне позитивно относятся к решению правительства компенсировать стоимость электричества превышающую 10 центов за киловатт-час, сообщил секретарь Ассоциации потребителей Финляндии Юха Берлинг-Помоэлл. Названа сумма потерь финского бюджета из-за продаж алкоголя в интернете

"Уже 60% финнов в настоящее время находятся в более или менее тяжелом финансовом положении из-за счетов за электричество, поэтому новая поддержка (правительства) очень приветствуется", — сказал он в эфире общественной телерадиовещательной корпорации YLE.

Ранее кабмин Финляндии одобрил субсидию за электричество, которую получат все жители, у кого цена за киловатт-час превышает 10 центов. Государство будет оплачивать половину счета – но не более 700 евро в месяц. Компенсации рассчитана на январь-апрель. Заявление на компенсацию можно подать до конца 2023 года.

Небольшие компании и юридические лица, в свою очередь, получат дополнительное время на оплату счетов и, возможно, специальные кредиты, уточнял ранее министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля.