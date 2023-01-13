ООН, 13 янв — ПРАЙМ. Япония пока не определилась с позицией по возможному введению лимита цен на нефтепродукты РФ, заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря МИД Японии Юкико Окано. СМИ: японцы будут страховать суда вблизи России от военного ущерба до марта

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США и их союзники на Западе обсуждают возможность введения новых санкций против российской нефтяной промышленности, в частности ценовых ограничений на нефтепродукты.

"Насколько я понимаю, ведутся дискуссии между странами. Мы не приняли решение по нашей позиции. Так что мы не можем комментировать это пока", — сказала Окано.

"До сих пор Япония тесно координировалась с G7. И в этом году Япония председатель G7, и мы будем координироваться друг с другом о том, как реагировать (на ситуацию на Украине — ред.)", — добавила она.