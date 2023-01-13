МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) по итогам 2022 года увеличили выработку электрической энергии на 13,7% по сравнению с 2021 годом, до абсолютного рекорда в 78,2 миллиарда кВт.ч, сообщила СГК. Сибирские ученые разработали новое решение для водородной энергетики

"В 2022 году электростанции СГК выработали 78,2 миллиарда кВт.ч электроэнергии. Это абсолютный рекорд компании. Выработка электростанций СГК по итогам 2022 года увеличилась на 13,7% по сравнению с 2021 годом", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что из 24 станций, работающих в контуре компании, только четыре показали снижение относительно прошлого года в диапазоне от 2% до 9%. Абсолютное большинство предприятий генерации — 20 электростанций — выработку нарастили.

Причинами роста выработки тепловой генерации, добавляет СГК, стали три главных фактора: снижение производственной доли ГЭС на 15%, увеличение энергопотребления в Сибири на 3%, а также холодное начало отопительного сезона 2022-2023 годов.

СГК — энергетическая компания, входит в группу Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Хакасии, Тувы и Приморского края. Компания занимается производством тепло- и электроэнергии, передачей и поставкой тепла и горячего водоснабжения потребителям.