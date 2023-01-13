СГК выработала абсолютно рекордные 78,2 миллиарда кВт.ч по итогам 2022 года
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) по итогам 2022 года увеличили выработку электрической энергии на 13,7% по сравнению с 2021 годом, до абсолютного рекорда в 78,2 миллиарда кВт.ч, сообщила СГК.
"В 2022 году электростанции СГК выработали 78,2 миллиарда кВт.ч электроэнергии. Это абсолютный рекорд компании. Выработка электростанций СГК по итогам 2022 года увеличилась на 13,7% по сравнению с 2021 годом", — говорится в сообщении.
Компания отмечает, что из 24 станций, работающих в контуре компании, только четыре показали снижение относительно прошлого года в диапазоне от 2% до 9%. Абсолютное большинство предприятий генерации — 20 электростанций — выработку нарастили.
Причинами роста выработки тепловой генерации, добавляет СГК, стали три главных фактора: снижение производственной доли ГЭС на 15%, увеличение энергопотребления в Сибири на 3%, а также холодное начало отопительного сезона 2022-2023 годов.
СГК — энергетическая компания, входит в группу Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, Хакасии, Тувы и Приморского края. Компания занимается производством тепло- и электроэнергии, передачей и поставкой тепла и горячего водоснабжения потребителям.
https://1prime.ru/energy/20230113/839463382.html