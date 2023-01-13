МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. "Роснефть" планирует в 2023-2027 годах провести комплексные морские исследования Северо-Сахалинского участка недр, расположенного на континентальном шельфе Охотского моря, следует из материалов, подготовленных для проведения оценки воздействия проекта на окружающую среду. Акции "Роснефти" теряют 4,65 процента утром среды

"НК "Роснефть" является владельцем лицензии… на пользование участком недр "Северо-Сахалинский", расположенном на континентальном шельфе Охотского моря. В навигационные периоды 2023-2027 гг. на лицензионном участке… планируется проведение комплексных морских исследований", — говорится в документах.

В рамках программы морских исследований планируется провести "комплексное изучение инженерно-геологических условий, включая донный рельеф, геологическое строение, геоморфологические, гидрогеологические и геокриологические условия; состав, состояние и свойства донных отложений, наличие опасных геологических процессов и явлений".

Для этих целей будут привлечены научно-исследовательские суда, такие как "Академик Немчинов" или "Вячеслав Тихонов", "Профессор Мультановский", "Отто Шмидт", отмечается в материалах.

Северо-Сахалинский участок недр расположен в акватории континентального шельфа Охотского моря у северной части острова Сахалин. В территориально-административном отношении он находится в Сахалинском заливе и прилегает к Охинскому району Сахалинской области.

"Роснефть" получила этот участок без аукциона от правительства РФ в апреле 2021 года. Перспективные ресурсы газа (D1) на нем составляют 396 миллиардов кубометров, прогнозные (D2) — 33,2 миллиарда, локализованные (Dл) — 68,75 миллиарда кубометров. Извлекаемые ресурсы нефти участка составляют 38 миллионов тонн по категории D1, 3,2 миллиона тонн по категории D2, конденсата — 19,3 миллиона по D1 и 1,6 миллиона тонн по D2.